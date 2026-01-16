В Ярославской области из-за ремонта закроют мост

В Ярославской области на мосту через реку Нерль на дороге Нагорье – Берендеево начался капитальный ремонт, в связи с этим с 19 января на мосту введут ограничения движения. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Для непрерывного сообщения рядом возвели временное мостовое сооружение, движение по которому будет осуществляться в реверсивном режиме. На подъездах к мосту установили предупреждающие дорожные знаки.

Ремонт моста ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «В рамках капремонта полностью заменим мостовое сооружение»,— пояснил зампред областного правительства и глава профильного министерства Роман Душко.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 октября 2022 года в селе Святово Переславского района частично обрушился мост через реку Нерль. Дефекты были выявлены на пешеходной зоне.

Алла Чижова