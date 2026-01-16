Белгородец получил реальный срок за оправдание терроризма в интернете

Второй западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Белгорода к пяти годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Он также лишен права администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденным является Максим Сериков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в марте 2024 года фигурант в открытом чате мессенджера Telegram разместил сообщения с призывами к террористической деятельности, в том числе к посягательству на жизнь государственного деятеля. Как сообщили в управлении ФСБ по Белгородской области, осужденный также агитировал к вступлению в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». Деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками ведомства.

На этой неделе еще одного белгородца осудили на пять лет за оправдание терроризма в интернете.

Кабира Гасанова