Белгородца осудили на пять лет за оправдание терроризма в интернете

Второй западный окружной военный суд признал виновным 37-летнего жителя Белгорода в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2, до семи лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет. Также осужденному запрещено администрировать сайты в интернете в течение трех лет. Об этом сообщили в УФСБ и прокуратуре Белгородской области. Имя фигуранта не раскрывается.

Суд установил, что в декабре 2022 года белгородец разместил в публичном Telegram-чате комментарий, оправдывавший идеологию и практику украинского полка «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен). Дело расследовал следственный отдел УФСБ по региону. Приговор не вступил в законную силу.

В конце декабря прошлого года также сообщалось, что 44-летнего жителя Тамбовской области обвиняют в содействии террористам, участии в деятельности террористической организации и прохождении соответствующего обучения. О ходе дела с тех пор не сообщалось.

Накануне этого жителя Белгородской области признали виновным в публичном оправдании терроризма. Белгородцу назначили штраф в 350 тыс. руб. и запретили администрировать сайты на два года.

Егор Якимов