Белгородца задержали за призывы вступить в запрещенную украинскую организацию
В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД задержали жителя облцентра 2000 года рождения по подозрению в публичных призывах к терактам (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном УФСБ, не раскрывая имя и фамилию фигуранта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, белгородец опубликовал в Telegram комментарии с публичными призывами к террористической деятельности, связанной с посягательством на жизнь должностных лиц органов власти. Также он разместил публикации, в которых склонял граждан к вступлению в ряды украинской военизированной организации, признанной в России террористической.
