Белгородца задержали за призывы вступить в запрещенную украинскую организацию

В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД задержали жителя облцентра 2000 года рождения по подозрению в публичных призывах к терактам (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном УФСБ, не раскрывая имя и фамилию фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, белгородец опубликовал в Telegram комментарии с публичными призывами к террористической деятельности, связанной с посягательством на жизнь должностных лиц органов власти. Также он разместил публикации, в которых склонял граждан к вступлению в ряды украинской военизированной организации, признанной в России террористической.

В начале сентября стало известно, что ФСБ задержала тамбовчанина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Алина Морозова