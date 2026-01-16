Жителям Ярославской области предлагают вызвать врача через чат-бот в МАХ

В Ярославской области заработал чат-бот горячей линии 122 в мессенджере МАХ. Через него жители региона могут записаться к врачу или вызвать его на дом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он пояснил, что навигация простая, а написать в чат-бот можно даже при отсутствии мобильного интернета. Сервис доступен по ссылке.

В правительстве области напомнили, что записаться к врачу по-прежнему можно по номеру 122, через сервис «Интермед-76» и лично в регистратуре.

Алла Чижова