Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы метро Москвы на 100 млн рублей

У бывшего первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова арестовали имущество стоимостью 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Расследование уголовного дела о получении взяток Дмитрием Дощатовым завершено.

Дмитрия Дощатова арестовали в конце октября 2024 года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году господин Дощатов получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 5 млн руб. за то, что принимал некачественные полушпалы, которые применялись для строительства новых веток московского метро и реконструкции старых.

В период с 2020 по 2024 годы московский метрополитен получил около 200 тыс. комплектов полушпал, которые не отвечали требованиям по качеству, следует из материалов дела. Фигуранты дела похитили и вывели за границу свыше 2 млрд руб. за счет замены оригинальной продукции фальсификатом и завышения ее стоимости, считает следствие.

