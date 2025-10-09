За полушпалы откатили целую «Тойоту»

Как стало известно “Ъ”, бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский, обвиняемый в даче взятки бывшему первому заместителю начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрию Дощатову, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. За приемку не соответствующих техзаданию полушпал, использовавшихся в столичном метро при строительстве новых веток и реконструкции старых, последний получил от коммерсанта иномарку. Господин Дощатов также признал свою вину.

Дмитрий Дощатов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Дощатов

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР 22 октября 2024 года. В последующие два дня задержали всех его фигурантов. По ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова, бенефициара АО «ВО Технопромимпорт"» Александра Волынского, гендиректора этой компании Александра Васильева и заместителя последнего Яну Талипову.

Как уже рассказывал “Ъ”, речь в материалах расследования идет о криминальном сговоре господина Дощатова с коммерсантами Волынским, Васильевым и Талиповой. Их причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на строительство новых веток столичной подземки и модернизацию старых, была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. В 2021–2024 годах АО «ВО "Технопромимпорт"» заключило с АО «Мосинжпроект» договор на 3 млрд руб. на поставку столичной подземке железобетонных полушпал типа LVT-M в комплекте с рельсовыми скреплениями. За счет особой конструкции они способны поглощать шум и вибрацию во время движения состава. Их срок службы составляет порядка 40 лет.

По версии следствия, имея преступный умысел на хищение выделенных на эти цели средств, руководство «Технопромимпорта» в декабре 2019 года заключило с литовской фирмой UAB MAPID LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд руб. В действительности заказ оказался размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся фигурантам всего в 937 млн руб. По версии правоохранителей, организаторы аферы знали, что изготовленные в соседней стране полушпалы не будут отвечать прописанным в договоре техническим условиям. Более того, изготовленную продукцию они выдали заказчику за товар крупнейшего в Белоруссии строительного предприятия ОАО «Мапид» и итальянской фирмы SOGO S.P.A. Первое якобы произвело полушпалы, а вторая — специальные шумопоглощающие резиновые чехлы для них.

Как следует из материалов дела, с 2020 по 2024 год московская подземка получила около 200 тыс. комплектов полушпал, которые, как установила строительно-техническая экспертиза, не отвечали требованиям по качеству.

За счет завышения стоимости продукции, а также замены оригинальной продукции фальсификатом злоумышленникам, по версии правоохранителей, удалось похитить более 2 млрд руб., которые они вывели за границу, переводя в том числе в криптовалюту.

Следствие установило, что проблем с приемкой этого товара в Москве не возникало благодаря Дмитрию Дощатову, сообщившему в АО «Мосинжпроект» об отсутствии у ГУП «Московский метрополитен» каких-либо претензий к поставщику полушпал. За то, что он закрыл глаза на закупленные материалы, в 2023 году первый заместитель руководителя столичной подземки получил от Александра Волынского, как говорится в деле, взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 5 млн руб. Последнему следствие помимо мошенничества инкриминировало еще и дачу взятки.

Отметим, что во время избрания обвиняемым меры пресечения и на первоначальном этапе следствия защита фигурантов ставила под сомнение выдвинутые против клиентов обвинения.

В частности, адвокаты настаивали на недоказанности самого факта совершения преступления. Но в итоге, как стало известно “Ъ”, обвиняемые стали сотрудничать со следствием.

Все они, за исключением якобы только Яны Талиповой, отвечавшей в «Технопромимпорте» за приемку продукции, свою вину в инкриминируемых деяниях признали, в том числе в надежде на смягчение меры пресечения. Более того, Александр Волынский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассчитывая, по данным “Ъ”, на то, что его отпустят из СИЗО под домашний арест. Впрочем, ни ему, ни другим фигурантам добиться этого так и не удалось. Басманный суд продлил сроки ареста до 22 октября, то есть до предполагаемого срока окончания расследование уголовного дела. Адвокаты обвиняемых комментировать ситуацию отказались.

Олег Рубникович