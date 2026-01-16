Франция отказалась исполнять требования Ахметова к России

Апелляционный суд Парижа отменил решение Гаагского арбитража по иску к России украинского бизнесмена Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Решение парижского суда было принято по иску Генпрокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

У украинского бизнесмена была недвижимость в Крыму. В 2014 году ее обратили в доход государства. В 2018 году предприниматель подал иск в Международный арбитраж. В 2022 году Гаагский арбитраж принял решение в пользу бизнесмена. После должна была начаться процедура компенсации через национальные суды.

Сегодня Генпрокуратура России сообщила, что суд в Париже отменил решение Гаагского арбитража, принятое в 2022 году. «Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя», — пояснили в ведомстве.

Французский суд согласился с доводами российской стороны о неправомерном составе арбитража. «В частности, коллегия из трех судей согласилась с тем, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием нашего государства», — сообщили в Генпрокуратуре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсрочка по-английски».