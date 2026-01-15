Взрыв помешал учебе

В Сыктывкаре, в Центре профессиональной подготовки МВД произошел взрыв. Двести человек были эвакуированы, есть пострадавшие. Точная причина пока неясна, уголовное дело возбуждено по факту халатности.

В четверг, 15 января, днем в актовом зале Центра профессиональной подготовки МВД РФ по Коми произошел взрыв. Произошло возгорание, возникло сильное задымление. Площадь пожара составила около 340 кв. м. «Двести человек было эвакуировано с места происшествия. Среди пострадавших — слушатели этого центра»,— уточнили в МВД Коми, добавив, что пострадали девять человек.

«На место оперативно прибыли десять бригад скорой медицинской помощи, две из которых — реанимационные»,— рассказали «Ъ» в минздраве Коми.

От города, где базируется станция скорой, до Эжвы, где находится центр, около получаса езды.

По словам пресс-службы министерства, пострадавшие были экстренно госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре и в Эжвинскую горбольницу. «Еще один человек от госпитализации отказался, медпомощь ему оказана на месте,— подчеркнули в минздраве.— Состояние остальных четырех пациентов пока крайне тяжелое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь».

Как сообщили «Ъ» в следственном управлении СКР по Коми, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Среди версий причин взрыва пока рассматриваются две: детонация баллона в ходе проведения ремонтных работ в здании и взрыв светошумовой гранаты.

Прокуратура Коми взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Центр профессиональной подготовки является образовательным подразделением республиканского МВД. «В этом учреждении проводится обучение по программам профессиональной подготовки граждан, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности рядового и начальствующего состава, а также по программам переподготовки и повышения квалификации по должностным категориям сотрудников органов внутренних дел»,— рассказали «Ъ» в правоохранительном ведомстве.

Дарья Шучалина, Сыктывкар