Медведев назвал приоритетом на 2026 год укомплектование войск беспилотных систем

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ. Господин Медведев заявил, что в 2026 году одним из приоритетов будет укомплектование войск беспилотных систем.

Заседание было посвящено комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. Зампред Совбеза рассказал, что в этом году более 417 тыс. человек пошли на контрактную службу в стране. «Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным»,— отметил Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

В ноябре стало известно, что в вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем. Уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения, они занимаются уничтожением техники ВСУ. Глава Минобороны Андрей Белоусов также назвал в числе приоритетов на ближайшие годы развитие беспилотных систем.

