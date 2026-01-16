Ветеран СВО вышел из «Справедливой России» из-за конфликта с руководством партии

Руководитель саратовского отделения «Справедливой России», депутат местной облдумы и ветеран СВО Артем Чеботарев вышел из партии. Политик сообщил «Ъ», что он остался не согласен с решением федерального руководства эсеров назначить на его место бизнесмена.

29 декабря 2025 года президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал саратовскому отделению назначить руководителем депутата местной облдумы Вячеслава Калинина. В августе лидер эсеров Сергей Миронов рекомендовал партийцам Саратова выдвинуть господина Калинина на выборы в Государственную думу в 2026 году.

«Этот выбор мне максимально непонятен,— заявил господин Чеботарев, занимавший этот пост ранее.— Президент говорит о формировании новой элиты. И тут выбор в пользу бизнесмена против участника СВО». Ветеран сообщил, что доносил эту позицию до руководства. По его словам, еще до того, как окончательно была сделана ставка на господина Калинина, региональный совет эсеров направлял многочисленные жалобы на действия бизнесмена. Среди обвинений, озвученных Артемом Чеботаревым: попытки предпринимателя «заработать на СВО» и вмешательство в процесс застройки Саратова.

Вячеслав Калинин в разговоре с «Ъ» отверг обвинения ветерана. Депутат также высоко оценил доверие, оказанное ему центральным советом эсеров.

Артем Чеботарев был капитаном российской сборной по боксу на Олимпийских играх в 2016 году. В 2020 году он возглавил отделение партии Захара Прилепина «За правду», которая позже слилась с эсерами. На СВО политик ушел летом 2024 года, сохранив при этом мандат областного депутата. В интервью региональному изданию «Четвертая власть» господин Чеботарев рассказывал, что служил в подразделении собственной безопасности, по его собственному определению — во «фронтовой контрразведке», занимающейся «воспитанием воинов» и внутренними проверками.

Вячеслав Калинин ранее служил во внутренних войсках МВД России, имеет звание полковника запаса и в разговоре с «Ъ» назвал себя ветераном боевых действий. Сейчас он занимает посты генерального директора в ООО «Стиль успеха» и президента медиахолдинга «Ветеранские вести».

Степан Мельчаков; Никита Маркелов, Саратов