Mitsubishi купила производителя сланцевого газа Aethon за $7,5 млрд

Японская корпорация Mitsubishi купила американскую компанию Aethon, специализирующуюся на сланцевом газе. Сумма сделки составила $7,5 млрд — Mitsubishi инвестирует $5,2 млрд в акционерный капитал американской компании и выплатит ее долг на $2,3 млрд.

Как пишет Financial Times, это крупнейшая инвестиция в истории японской корпорации. Aethon была крупнейшей частной компанией на рынке сланцевого газа в США. Ей принадлежат месторождения в Техасе и Луизиане, где она производит примерно 59 млн кубометров сланцевого газа в день. В заявлении Mitsubishi говорится, что сделка поможет ей, в частности, обеспечивать электроэнергией мощности для развития искусственного интеллекта.

В октябре прошлого года Япония пообещала инвестировать в США $550 млрд, это стало частью тарифного соглашения между странами.

Яна Рождественская