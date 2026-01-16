В Ярославле на Крещение ожидается легкий мороз

В Ярославле 18 и 19 января температура воздуха на улице будет -2...-6 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

18 января на улице ожидается -6 градусов, без осадков. В ночь на понедельник, 19 января, температура воздуха сохранится, но прогнозируется небольшой кратковременный снег.

Днем 19 января осадки продолжатся, при этом потеплеет до -2 градусов. Ближе к ночи вновь похолодает — до -5 градусов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что организуют три места для крещенских купаний.