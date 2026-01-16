В Ярославле организуют три места для крещенских купаний

В Ярославле утвердили три места проведения традиционных крещенских купаний. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Купания в пруду на территории Свято-Введенского Толгского женского монастыря пройдут в период с 12:00 18 января до 22:00 19 января, на Петропавловских прудах — с 21:00 18 января до 22:00 19 января, на реке Которосль в районе парка «Подзеленье» — 19 января с 11:30 до 22:00.

На всех площадках организуют безопасный подход к воде и освещение. Будут дежурить сотрудники Центра гражданской защиты, медработники и представители других профильных служб.

Мэрия призвала жителей города отказаться от купания в других местах из-за нестабильного ледового покрова и отсутствия дополнительных мер безопасности.

В районе купелей и храмов 18 и 19 января будет ограничено движение транспорта. В 19:00 18 января движение закроют около Толгского женского монастыря и Петропавловского парка, откроют — в 9:00 19 января.

Толгский монастырь Фото: Приложение к приказу Петропавловский парк

С 19:00 18 января до 6:00 19 января нельзя будет близко подъехать к Яковлевско-Благовещенскому храму. Проезд в парке Подзеленье в районе Которосли закроют только 19 января: ограничения будут действовать с 8:00 до 15:00.