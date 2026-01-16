Игра света и смысла

Ставрополь принимает всероссийскую выставку медиаискусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2. Мобильный оператор T2 совместно с фестивалем НУР запустили проект 14 января в историческом парке «Россия – Моя история».



Выставка продлится до 30 января и охватит 12 залов с более чем 70 мультимедийными экранами, купольными и панорамными проекциями. Экспозиции занимают более 1 тыс. кв. м проекционной поверхности, а иммерсивные зоны позволяют зрителям погрузиться в 360-градусные нарративы.

По оценкам организаторов, ежедневно выставку в Ставрополе будут посещать 1,5-2 тыс. гостей. Каждый зал предполагает 10-15 минут «погружения», с переходами через тематические коридоры.

В экспозиции представлены работы ведущих медиахудожников из десятков стран, включая Россию, США, Индию, Швецию, Великобританию, Нидерланды, Бразилию, Аргентину и Китай. Авторы переосмысливают национальную идентичность через нейросети, генеративную графику и иммерсивные медиа. Зрителей встречают оживающие портреты предков, преобразованные народные мотивы, родные пейзажи на стыке природного и цифрового мира, футуристические интерпретации древних образов.

Российский художник DMITRIEV создает цифровые портреты, где лица исторических фигур оживают под влиянием современных алгоритмов, стирая грань между прошлым и будущим. Tec Fase из Бразилии представляет инсталляции с динамичными абстракциями, где традиционные орнаменты латиноамериканских культур пульсируют в ритме технологических сетей. Его соотечественник Guilherme Marconi — визуальный художник и дизайнер паттернов с 20-летним опытом. Сотрудничал с Nike и Microsoft, отмечен Adobe, где является бета-тестером. Исследует ИИ и генеративные системы в современном дизайне. Работы Garabatfire из Аргентины публиковались Gestalten, отмечены Isola Design Contest и вошли в каталог LED.ART. Его геометрические ландшафты превращают природу в ритмичный узор, соединяя органическое и цифровое. Студия SKG+ из Китая демонстрирует масштабные проекции, превращающие русские пейзажи в гиперпространственные ландшафты с элементами генеративного арта. Японские авторы интегрируют хайку и самурайские мотивы в VR-объекты: зрители взаимодействуют с виртуальными тенями предков. Шведские и немецкие мастера добавляют экологические темы, превращая сибирские леса и кавказские горы в симбиоз органики и пикселей.

По словам самих художников, их проекции используют машинное обучение для анализа архивных фото, генерируя 10 тыс. вариантов за сессию. А, например, Tec Fase применяет procedural generation, создавая оригинальные узоры для каждого зрителя. SKG+ интегрирует LiDAR-сканирование реальных локаций для гиперреалистичных пейзажей.

Для T2 поддержка выставки — уже традиция. Оператор уже несколько лет подряд инвестирует в медиаискусство.

Компания выступает технологическим партнером и обеспечивает связь, помогая посетителям выставки оставаться онлайн в цифровом пространстве. Абоненты оператора получают 30% скидку по программе лояльности «Больше» — промокод доступен на сайте или в приложении в аналогичном разделе.

Директор ставропольского филиала T2 Роман Житник подчеркнул, что выставка показывает, как технологии служат искусству, исследуя традиции и идентичность, и делает такие проекты доступными для всех. «Цифровое искусство — это новый язык, который позволяет посмотреть на привычные вещи под новым углом. Поэтому мы рады, что и ставропольские гости смогут приобщиться к нему и увидят, как новые цифровые технологии способны объединять нас, открывая новые смыслы и эмоции», — заметил спикер.

За пять лет фестиваль НУР объединил медиахудожников со всего мира и теперь проводит тур по семи городам России. Проект стартовал в декабре 2025 года в Челябинске, затем были Екатеринбург и Пермь. В январе экспозиция будет работать в Казани и Самаре. Сейчас выставка действует Ставрополе, а завершится весной в Волгограде.

Проект усиливает имидж Ставрополя как культурного хаба Северного Кавказа. Город уже принимал фестивали света и медиаарта, но NUR NOW x T2 выделяется масштабом — впервые 12 залов в одном месте.

По мнению организаторов, выставка отвечает трендам. По данным агентства Art Basel, в 2025 году глобальный рынок digital art* вырос на 25%. В России интерес к этому направлению также стабильно растет. Это подтверждает и тот факт, что в прошлом году медиафестивали в стране посетили 5 млн человек: на 15% больше, чем годом ранее. Теперь и ставропольчане окажут положительное влияние на эту статистику.

Адрес выставки: г. Ставрополь, ул. Западный Обход, 58В

* Цифрового искусства

