IBSF не усмотрела в действиях канадского тренера манипулирование правилами

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не будет принимать никаких санкций в отношении главного тренера сборной Канады по скелетону Джо Чеккини. Ранее американская спортсменка Кейти Юлендер обвинила его в манипулировании правилами и злоупотреблении полномочиями.

На квалификационном турнире в Лейк-Плэсиде тренер снял с соревнований четырех из шести канадских спортсменок. Согласно правилам, уменьшение общего числа участниц влечет за собой сокращение количества начисляемых очков. Вследствие этого двукратная чемпионка мира Юлендер не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина д'Ампеццо. Американка заявила, что Чеккини, которого она считала своим близким другом, лишил ее возможности отобраться на главный старт четырехлетия.

Действиями Джо Чеккини также возмутились тренеры сборных Дании, Израиля и Мальты. Президент Датской федерации бобслея и скелетона Карстен Вульф подал официальную жалобу в IBSF. В организации заявили, что «действующие правила позволяют национальным федерациям снимать спортсменов с соревнований в любое время». Подразделение по обеспечению честности в спорте отклонило жалобы, отметив, что действующие правила и положения IBSF не позволяют трактовать действия Джо Чеккини как «нарушение международных правил, кодекса поведения и, соответственно, кодекса этики».

Таисия Орлова