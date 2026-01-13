Главное не участие, а победа

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) меньше чем за месяц до старта зимней Олимпиады, которая пройдет в Милане и Кортина-д`Ампеццо, оказалась в центре скандала. Известная американская скелетонистка, двукратная чемпионка мира Кейти Юлендер обвинила главного тренера канадской скелетонной сборной Джо Чеккини в манипулировании правилами, что вылилось для спортсменки в невозможность набрать нужное количество рейтинговых очков и отобраться на Олимпиаду. Манипуляция заключалась в том, что господин Чеккини снял, не имея веских оснований, с соревнований в Лейк-Плэсиде четырех из шести канадских спортсменок. Из-за этого уменьшилось общее количество участниц и, как следствие, количество начисляемых очков. Канадская сторона настаивает на правомерности своих действий. IBSF проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двукратная чемпионка мира по скелетону Кейти Юлендер (справа)

Фото: Brendan McDermid / Reuters Двукратная чемпионка мира по скелетону Кейти Юлендер (справа)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Двукратная чемпионка мира, участница пяти зимних Олимпиад Кейти Юлендер (лучший результат на Олимпиадах — четвертое место в Сочи-2014) обвинила главного тренера сборной Канады по скелетону Джо Чеккини в манипулировании правилами и злоупотреблении полномочиями. Это, по словам американки, стоило ей возможности выступить на Играх в Милане и Кортина-д`Ампеццо, которые откроются уже 6 февраля. По словам Юлендер, Чеккини, которого она на протяжении последних 20 лет считала лучшим другом, разрушил ее мечты о шестой Олимпиаде, сняв с соревнований, проходивших на прошлой неделе в Лейк-Плэсиде, четырех из шести канадских участниц. Расчет Чеккини, пояснила Юлендер, был в том, чтобы в турнире участвовало меньше 21 спортсменки. По правилам IBSF это автоматически уменьшает количество начисляемых рейтинговых очков. В итоге вместо 120 баллов, причитавшихся за победу в неурезанном турнире, Юлендер получила только 90 баллов. Этого ей недостаточно, чтобы попасть на Игры.

«Я долго рыдала, когда человек, который был моим лучшим другом два десятка лет, признался, что все это было спланировано им»,— рассказала Юлендер BBC.

По словам 41-летней спортсменки, Чеккини в телефонном разговоре рассказал, что не видит в своих действиях ничего предосудительного, поскольку его работа заключается в том, чтобы защищать интересы канадских спортсменок. В данном случае он, по его словам, хотел исключить возможность того, что кто-то сможет отнять олимпийскую путевку у Джейн Шаннель. «Он ведь специально дождался момента, когда все зарегистрируются, создавая иллюзию, что канадки тоже будут соревноваться, а потом сделал то, что сделал»,— рассказала Юлендер.

Действиями канадского тренера и сотрудника правоохранительных органов (вне спорта господин Чеккини служит в канадской полиции) возмутилась не только Юлендер и поддержавшее ее руководство сборной США, но и главные тренеры команд Дании, Израиля и Мальты. Последние также пострадали от схемы Чеккини. Все они выразили негодование, уведомив о случившемся Международный олимпийский комитет. А президент Датской федерации бобслея и скелетона Карстен Вульф пошел дальше и подал официальную жалобу в IBSF. «Мы уверены, что действия канадской стороны стали прямым нарушением принципов олимпизма и честной игры. Мы обратились к канадским коллегам за разъяснениями. Не получив ответа, мы предприняли следующий шаг и направили жалобу в IBSF»,— сказал господин Вульф.

Сам Джо Чеккини пока никак не прокомментировал свои действия. За него высказалась Федерация бобслея и скелетона Канады (BCS).

В ее заявлении отмечается, что турнир в Лейк-Плэсиде отличается от других соревнований такого уровня тем, что предусматривает не два, как обычно, а три заезда за неделю. При этом четыре из шести канадских спортсменок «еще молоды и неопытны». Дескать, чтобы не перегружать, и было решено не выпускать их на старт. В BCS напомнили также, что соревнования младших категорий (к таковым относится и турнир в Лейк-Плэсиде) не являются основными для набора рейтинга, а существуют, чтобы дать спортсменам соревновательную практику.

Тем не менее IBSF серьезно отнеслась к случившемуся. В международной федерации пока воздерживаются от детальных комментариев, но в заявлении структуры отмечается, что действия заинтересованных сторон будут проверены в ходе начатого расследования. К чему это может привести, если шаги канадской стороны будут признаны нарушающими правила, в IBSF не пояснили.

Александр Петров