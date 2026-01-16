Великобритания повысит максимальный возраст резервистов до 65 лет

Министерство обороны Великобритании представило целый ряд мер, которые должны «повысить боеготовность» страны. Они, в частности, касаются резерва, в который переходят многие британские военнослужащие после завершения действительной службы.

Минобороны решило повысить максимальный возраст резервистов с 55 до 65 лет, а также расширить список ситуаций, в которых резервистов можно призвать на службу. Сейчас он ограничивается «угрозой национальной безопасности, серьезной чрезвычайной ситуацией или нападением на Великобританию». Это позволит расширить состав резерва и упростит мобилизацию резервистов в кризисных ситуациях. Новые правила будут действовать с 2027 года.

Эти меры — часть более широкого плана по повышению боеготовности Великобритании. В июне прошлого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил «Стратегический обзор обороны», который предусматривает масштабное перевооружение британских вооруженных сил. Ранее также сообщалось о планах британского Минобороны создать отряды местной обороны (Home Guard) по аналогии с теми, которые действовали во время Второй мировой войны. В них планируется призывать ветеранов и резервистов.

Яна Рождественская