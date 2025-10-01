Британия воссоздает местную оборону времен Второй мировой войны

Министерство обороны Великобритании разрабатывает программу создания отрядов местной обороны (Home Guard) по аналогии с теми, которые действовали во время Второй мировой войны. В них планируется призывать ветеранов и резервистов, сообщают британские газеты The Herald и Daily Mail.

О планах вновь создать местную оборону сообщалось и ранее. В частности, такие планы стали частью «Стратегического обзора обороны», который был представлен премьер-министром Великобритании Киром Стармером 2 июня. Этот план предусматривает масштабное перевооружение британских вооруженных сил.

Как отмечает Daily Mail, пока неизвестно, какое количество бывших военнослужащих будет задействовано в местной обороне, отряды которой могут быть оперативно развернуты в случае войны. «"Стратегический обзор обороны" признает, что геополитическая нестабильность и рост угроз требуют от Великобритании возможность привлекать более многочисленные, более квалифицированные и гибкие военные кадры, если это будет необходимо»,— цитирует The Herald представителя Минобороны.

Яна Рождественская