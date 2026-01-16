КПРФ предложила разрешить кандидатам несогласованные встречи с избирателями

Группа депутатов Государственной думы от КПРФ внесла законопроект, отменяющий требование к депутатам и кандидатам согласовывать встречи с избирателями в органах исполнительной власти.

Действующее законодательство уже предполагает варианты встреч депутатов с избирателями, не требующие согласования с властями, — к примеру, в специально отведенных местах и помещениях. Один из инициаторов поправок Юрий Афонин (КПРФ) объяснил в Telegram-канале, что предложение коммунистов продиктовано попытками региональных чиновников приравнять встречи депутатов-оппозиционеров с избирателями к митингам. Это, по словам парламентария, дает местным властям возможность такие встречи запрещать.

При этом законопроект КПРФ не только дает больше свободы уже избранным парламентариям, но и тем, кто только претендует на этот статус. Так, согласно законопроекту, кандидаты в депутаты со дня регистрации избавляются от необходимости уведомлять власти о встречах с избирателями.

Ранее в КПРФ уже заявляли о препятствиях в организации депутатской работы ее членов со стороны региональных властей. К примеру, в августе липецкий суд оштрафовал депутата местного облсовета от КПРФ Сергея Токарева за проведение публичного мероприятия без уведомления властей. По словам господина Токарева, в основу дела легла его встреча с избирателями. Штраф за незаконную организацию митинга получала и депутат Алтайского краевого заксобрания, коммунистка Людмила Клюшникова. Впоследствии штраф был отменен по решению апелляционной инстанции. Сейчас в отношении госпожи Клюшниковой ведется расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), которое, как считают ее сопартийцы, может быть политически мотивированным.

