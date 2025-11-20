Депутат ГД попросила Бастрыкина взять на контроль дело алтайских коммунисток

Уголовное преследование депутата Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой (КПРФ) и ее помощницы Светланы Кербер может являться политической кампанией, заявила депутат Государственной думы (ГД) Мария Прусакова (КПРФ) на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Прусакова попросила главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина взять дело алтайских коммунисток на личный контроль.

«Сегодня наша страна находится в очень сложной геополитической ситуации и с самых высоких трибун нас призывают объединяться, — сказала депутат ГД. — Но, к сожалению, сегодня есть основания судить, что в отношении коммунистов Алтайского края развернута политическая кампания, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов».

По словам Марии Прусаковой, Людмила Клюшникова была «арестована». На обыски в ее доме запретили допуск адвоката, что «считается грубейшим нарушением прав» госпожи Клюшниковой. Депутат ГД рассказала, что претензии следствия к алтайскому депутату заключаются в том, что та «подписывала табель своему помощнику, и у представителей правоохранительных органов возникли сомнения, а все ли время помощник находилась на работе».

Госпожа Прусакова подчеркнула, что Людмила Клюшникова — мать участника СВО, а свои депутатские полномочия она осуществляет на общественных началах. «По тем методам и формам», которые применяются в отношении женщин, происходящее больше похоже на «политический заказ», заявила депутат ГД.

Ранее Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило, что в отношении коммунисток возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, с 2021 по 2025 год госпожой Клюшниковой реализовывалось фиктивное трудоустройство ее помощницы Светланы Кербер в АКЗС. Депутат, как пишет СКР, предоставила «подложные документы», в которых сообщалось о выполнении помощницей «трудовых функций». «Хотя на самом деле она никаких обязанностей, работ и услуг в АКЗС не осуществляла»,— заявили в следственном органе. Согласно пресс-релизу СКР, за все время схемы обвиняемыми было получено 3 млн руб. В пересчете на месячную зарплату — около 62,5 тыс. руб.

14 ноября стало известно о проведении обысков у Светланы Кербер. Впоследствии ее на два месяца заключили под стражу. Однопартийцы из КПРФ связывали уголовное дело с деятельностью алтайских коммунистов против интересов крупного бизнеса и городской администрации в Новоалтайске, где госпожа Клюшникова возглавляет горком КПРФ.

По данным алтайских СМИ, ранее Людмила Клюшникова получила штраф за незаконную организацию митинга (отменен по решению апелляционной инстанции). В сентябре депутат выступила на парламентской сессии заксобрания против строительства крупного мусороперерабатывающего завода на территории края. А летом 2018 года коммунисты Новоалтайска (население составляет около 73 тыс. человек) собрали в городе митинг на 500 человек против повышения пенсионного возраста.

Степан Мельчаков