Депутат ГД попросила Бастрыкина взять на контроль дело алтайских коммунисток
Уголовное преследование депутата Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Людмилы Клюшниковой (КПРФ) и ее помощницы Светланы Кербер может являться политической кампанией, заявила депутат Государственной думы (ГД) Мария Прусакова (КПРФ) на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Госпожа Прусакова попросила главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина взять дело алтайских коммунисток на личный контроль.
«Сегодня наша страна находится в очень сложной геополитической ситуации и с самых высоких трибун нас призывают объединяться, — сказала депутат ГД. — Но, к сожалению, сегодня есть основания судить, что в отношении коммунистов Алтайского края развернута политическая кампания, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов».
По словам Марии Прусаковой, Людмила Клюшникова была «арестована». На обыски в ее доме запретили допуск адвоката, что «считается грубейшим нарушением прав» госпожи Клюшниковой. Депутат ГД рассказала, что претензии следствия к алтайскому депутату заключаются в том, что та «подписывала табель своему помощнику, и у представителей правоохранительных органов возникли сомнения, а все ли время помощник находилась на работе».
Госпожа Прусакова подчеркнула, что Людмила Клюшникова — мать участника СВО, а свои депутатские полномочия она осуществляет на общественных началах. «По тем методам и формам», которые применяются в отношении женщин, происходящее больше похоже на «политический заказ», заявила депутат ГД.
Ранее Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило, что в отношении коммунисток возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, с 2021 по 2025 год госпожой Клюшниковой реализовывалось фиктивное трудоустройство ее помощницы Светланы Кербер в АКЗС. Депутат, как пишет СКР, предоставила «подложные документы», в которых сообщалось о выполнении помощницей «трудовых функций». «Хотя на самом деле она никаких обязанностей, работ и услуг в АКЗС не осуществляла»,— заявили в следственном органе. Согласно пресс-релизу СКР, за все время схемы обвиняемыми было получено 3 млн руб. В пересчете на месячную зарплату — около 62,5 тыс. руб.
14 ноября стало известно о проведении обысков у Светланы Кербер. Впоследствии ее на два месяца заключили под стражу. Однопартийцы из КПРФ связывали уголовное дело с деятельностью алтайских коммунистов против интересов крупного бизнеса и городской администрации в Новоалтайске, где госпожа Клюшникова возглавляет горком КПРФ.
По данным алтайских СМИ, ранее Людмила Клюшникова получила штраф за незаконную организацию митинга (отменен по решению апелляционной инстанции). В сентябре депутат выступила на парламентской сессии заксобрания против строительства крупного мусороперерабатывающего завода на территории края. А летом 2018 года коммунисты Новоалтайска (население составляет около 73 тыс. человек) собрали в городе митинг на 500 человек против повышения пенсионного возраста.