Разминка финалом

В полуфинале Adelaide International, проходящего в Австралии турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн, первая ракетка России Мирра Андреева в двух партиях переиграла свою соотечественницу и бывшую партнершу по парному разряду Диану Шнайдер. В решающем матче, который пройдет за день до начала в Мельбурне первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open, соперницей 18-летней россиянки будет другая представительница молодого поколения, 19-летняя канадка Виктория Мбоко, громко заявившая о себе в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале турнира в Аделаиде 18-летняя Мирра Андреева (на фото) встретится с представительницей своего поколения канадкой Викторией Мбоко, которую знает с 12 лет

Фото: Michael Errey / AFP В финале турнира в Аделаиде 18-летняя Мирра Андреева (на фото) встретится с представительницей своего поколения канадкой Викторией Мбоко, которую знает с 12 лет

Фото: Michael Errey / AFP

У русского полуфинала в Аделаиде была особая подоплека. Впервые объединившись в один дуэт на Олимпиаде 2024 года в Париже и сенсационно заняв там второе место, Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели вместе в парном разряде практически весь предыдущий сезон, по ходу которого выиграли два титула и получили путевку на итоговое состязание WTA в Эр-Рияд. В начале этого года пути молодых россиянок разошлись. Ожидается, что на стартующем в воскресенье Australian Open Андреева сосредоточится на одиночном разряде, а Шнайдер, кроме него, выступит в паре с другой своей соотечественницей Людмилой Самсоновой. Но это не мешает бывшим партнершам сохранять хорошие отношения. Во всяком случае, после поражения Шнайдер поздравила Андрееву очень тепло.

Свой единственный предыдущий матч в одиночке они провели в январе 2024 года также в Австралии, в Брисбене, и тогда Андреева победила достаточно легко, отдав лишь пять геймов. Точно так же дело закончилось и на этот раз. Дебют остался за Шнайдер, которая сделала брейк в четвертом гейме и повела — 3:1, но ее соперница взяла шесть следующих геймов, среди которых были как очень упорные, так и проходные. В пятом гейме второй партии Шнайдер получила последний шанс затянуть борьбу: Андреева на своей подаче имела 0:30. Однако в следующем розыгрыше, отвечая на укороченный удар, Шнайдер ошиблась у сетки, и Андреева на всех парах устремилась к победе, взяв 16 из 19 последних очков. В итоге — 6:3, 6:2 за 1 час 24 минуты.

«Перед игрой я очень нервничала. Было тяжело, но я рада, что все сложилось в мою пользу. Очень довольна сегодняшним уровнем»,— сказала на послематчевой пресс-конференции Андреева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диана Шнайдер Фото: Sarah Reed / Getty Images Виктория Мбоко Фото: Rick Rycroft / AP Следующая фотография 1 / 2 Диана Шнайдер Фото: Sarah Reed / Getty Images Виктория Мбоко Фото: Rick Rycroft / AP

Хорошо зная, как надо играть против восьмой ракетки мира и нередко владея инициативой в обменах ударами, Шнайдер уступила своей бывшей партнерше прежде всего в стабильности. Теперь она ждет начала Australian Open, где в первом круге встретится с двукратной чемпионкой турниров Большого шлема чешкой Барборой Крейчиковой, смазавшей прошлый сезон из-за травм и занимающей сейчас в мировом рейтинге 55-е место. Андреевой же, которая после уверенных побед над чешкой Марией Боузковой, австралийкой Майей Джойнт и Шнайдер по итогам нынешней недели в любом случае переместится в классификации WTA с 8-й позиции на 7-ю, предстоит весьма интригующий финал.

Интрига состоит в том, что 18-летней россиянке придется иметь дело c одной из самых ярких представительниц ее собственного поколения, канадкой Викторией Мбоко.

Эта 19-летняя теннисистка раскрылась немного позже, чем Андреева, но уже имеет в своем активе два титула, в том числе один очень престижный, завоеванный летом прошлого года на «тысячнике» в Монреале и на данный момент находится в рейтинге на высшем за карьеру 17-м месте. В Аделаиде она сначала в трех сетах обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю и россиянку Анну Калинскую, упустившую во втором круге два матчбола, затем в упорной борьбе справилась с прошлогодней чемпионкой Australian Open Мэдисон Кис, после чего в полуфинале за 59 минут разгромила австралийку Кимберли Биррелл — 6:2, 6:1.

«Вики — прекрасный игрок. Предыдущий сезон сложился для нее потрясающе. Мы знакомы с 12 лет, обе играем сейчас хорошо, поэтому должен получиться потрясающий финал»,— предположила Андреева.

Уступая россиянке в тактическом разнообразии, Мбоко превосходит ее в плане атлетизма, поэтому Андреевой предстоит серьезное испытание. Тем более что предыдущий матч с соперницей такого плана, четвертьфинал на турнире в Брисбене против украинки Марты Костюк, она проиграла практически без вариантов.

Евгений Федяков