В пяти городах Красноярского края введен режим «черного неба»

Режим «черного неба» вводится в пяти городах Красноярского края. До вечера 19 января режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности будет действовать на территории Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, Минусинска и Назарово. Также НМУ установятся в Абакане и Черногорске (Хакасия), следует из данных Среднесибирского УГМС.

В этот период запланирована проверка АО «Русал Красноярск» на предмет выполнения мер, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, сообщил глава минэкологии региона Владимир Часовитин.

С 17 по 20 января в Хакасии и Красноярском крае синоптики прогнозируют похолодание до -45 градусов, местами температура воздуха опустится ниже 50 градусов.

Александра Стрелкова