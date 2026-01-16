Суд в Уфе взыскал с экс-руководителей «Башспирта» около 56 млн рублей

Кировский райсуд Уфы сегодня частично удовлетворил иск торгового дома «Башспирт» к бывшему директору компании Александру Компанченко, экс-генеральному директору «Башспирта» Рауфу Нугуманову и предпринимателю Артуру Хазигалееву. По решению суда, они должны выплатить компании около 56 млн руб., из которых 33 млн — сумма ущерба, 22,8 млн руб. — проценты за пользование чужими средствами.

Торговый дом в иске просил суд солидарно взыскать с ответчиков около 60 млн руб., учитывая проценты в размере 26,3 млн руб.

Под ущербом истец подразумевал разницу между рыночной стоимостью объектов недвижимости, приобретенных у торгового дома компаниями господина Хазигалеева в 2021-2022 годах. При цене 195,6 млн руб. помещения были проданы за 132,6 млн руб. 30 млн руб. Артур Хазигалеев погасил до подачи иска торгового дома.

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал господ Нугуманова, Компанченко и Хазигалеева виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев были приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

В конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство гособвинения, отменил приговоры и вернул уголовное дело в прокуратуру.

Олег Вахитов