Телеканал NBC отстранил олимпийскую чемпионку Пападакис от комментирования Игр

Олимпийскую чемпионку в танцах на льду француженку Габриэлу Пападакис отстранили от работы на телеканале NBC во время проведения Игр 2026 года из-за жалобы ее бывшего партнера Гийома Сизерона. Об этом спортсменка заявила в интервью газете L'Equipe.

В четверг вышла автобиографическая книга Пападакис «Чтобы не исчезнуть». В ней она описывает Сизерона как властного и контролирующего партнера, а также обвиняет его в абьюзивном поведении. Фигурист в ответ заявил, что книга содержит ложную информацию. Он сказал, что автобиография Пападакис является «гнусной кампании», призванной испортить его выступление на Олимпийских играх в Милане, где он выступит с Лоранс Фурнье-Бодри. Кроме того, Сизерон сообщил о готовности подать иск к бывшей партнерстве.

В интервью L'Equipe Габриэла Пападакис сказала, что «была готова комментировать всех одинаково и нейтрально». По ее словам, она «понимает позицию NBC», но «чувствует несправедливость». «Мы уважаем право Габриэлы рассказывать историю своей жизни и карьеры. В то же время, ее новая книга создает явный конфликт интересов»,— приводит Spotico заявление NBC.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выступали в дуэте с 2010 по 2022 год. В 2022 году они стали победителями Олимпиады, в 2018 году завоевали серебряные медали Игр. Также фигуристы по пять раз становились чемпионами мира и Европы.

