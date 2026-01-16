Путин созвонился с Нетаньяху и обсудил ситуацию в Иране

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Главы двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент России Владимир Путин (в центре)

Пресс-служба отметила, что Владимир Путин предложил Биньямину Нетаньяху предпринять шаги для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил, что Россия готова «предпринимать соответствующие посреднические усилия» для диалога с участием всех заинтересованных государств.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. По данным правозащитных организаций, беспорядки уже привели к гибели от 2,5 до 3,4 тыс. человек. Протестующие требуют смены политического режима. Власти Ирана считают Израиль и США ответственными за организацию протестов в стране. По информации The Washington Post, Израиль через российский канал связи пообещал Ирану не атаковать республику. Иранские власти заявили, что также воздержатся от превентивного удара.