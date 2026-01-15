WP: Иран и Израиль перед протестами вели непрямые переговоры через Россию

Власти Израиля и Ирана при посредничестве России передали друг другу послания, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатов и региональных чиновников. Стороны связались за несколько дней до начала массовых протестов в Иране.

По информации WP, Израиль через российский канал связи пообещал Ирану не атаковать республику. Иранские власти заявили, что также воздержатся от превентивного удара. Несмотря на позитивное восприятие послания Тель-Авива, в Тегеране признали, что напасть на страну могут и США в координации с израильской армией. В это же время, уточняется в публикации, Израиль сосредоточен на противостоянии с ливанским движением «Хезболла».

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. Иранские власти обвинили Израиль и США в организации митингов, а также распространении террористов на улицах городов. Президент США Дональд Трамп пообещал скорую помощь демонстрантам. В Белом доме не исключили, что для прекращения беспорядков в республике потребуется применить американские военные силы. За время протестов в Иране, по данным Reuters, погибли более 2 тыс. человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Еще около 10 тыс. арестованы.