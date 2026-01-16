Франция заявила США о недопустимости «пересечения границы» в вопросе Гренландии

Министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью Financial Times заявил, что предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента о последствиях возможных действий США в отношении Гренландии.

Он отметил, что это послание было передано во время встречи в Соединенных Штатах в условиях обеспокоенности европейских стран заявлениями президента Дональда Трампа. По его словам, такие шаги стали бы «переходом границы» и поставили под угрозу экономические связи Европы с Вашингтоном.

«Гренландия — это суверенная часть суверенного государства, которое является членом ЕС. С этим нельзя играть», — подчеркнул господин Лескюр.

На вопрос о возможных экономических санкциях ЕС в случае вторжения США в Гренландию глава французского Минфина отвечать прямо не стал: «Очевидно, если бы это произошло, мы оказались бы в совершенно новом мире и были бы вынуждены к нему адаптироваться».

Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости американского контроля над Гренландией, допуская в том числе силовой сценарий и мотивируя это соображениями безопасности из-за Китая и России.

Вчера Франция направила в Гренландию первые подразделения численностью 15 военнослужащих в рамках операции «Арктическая выносливость», при этом президент Эмманюэль Макрон пообещал в ближайшее время усилить контингент. 14 января Дания нарастила военное присутствие вокруг Гренландии, запустив совместно с НАТО операцию для отработки действий в арктических условиях и укрепления присутствия альянса в регионе.