Студия Lucasfilm, снимающая «Звездные войны», сменила руководство

Walt Disney объявила, что Кэтлин Кеннеди, глава принадлежащей корпорации киностудии Lucasfilm уходит в отставку после почти 14 лет работы. Ее пост займут Дейв Филони, который станет президентом, сохранив пост креативного директора студии, и Линвен Бреннан как сопрезидент. Lucasfilm снимала фильмы и сериалы по франшизе «Звездных войн»

Слухи о возможной отставке госпожи Кеннеди появились еще в начале прошлого года. Нынешняя смена руководства — вторая в более чем 50-летней истории студии. С момента основания в 1971 году ее возглавлял Джордж Лукас, после покупки киностудии Disney в 2012 году его сменила госпожа Кеннеди.

Как пишут американские СМИ, коммерческие и творческие итоги руководства студией госпожой Кеннеди неоднозначны: при ней Lucasfilm сняла как ставшие весьма популярными «Звездные войны: Войны клонов», а также сериалы «Мандалорец» и «Андор», так и скорее провальные «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и «Аколит».

Источники The Wall Street Journal отмечают, что госпожа Кеннеди в большей мере занималась продюсированием фильмов, чем бизнес-процессами в компании. В заявлении студии говорится, что теперь она сконцентрируется на работе продюсера, в том числе фильмов «Мандалорец и Грогу» и «Звездные войны: Звездный истребитель».

Дейв Фелони начал работать в киностудии еще при Джордже Лукасе — в 2005 году он пришел в компанию, чтобы работать над анимационным фильмом «Звездные войны: Войны клонов». Госпожа Бреннан работает в Lucasfilm еще дольше — 26 лет, в компании она курирует бизнес-стратегию и операционную деятельность, а также работу студии визуальных эффектов Industrial Light & Magic.

Яна Рождественская