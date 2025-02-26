Глава Lucasfilm остается в компании вопреки слухам

Кэтлин Кеннеди, глава киностудии Lucasfilm, принадлежащей Disney и снимающей франшизу «Звездные войны», не собирается уходить в отставку вопреки слухам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вчера, 25 февраля, издание Puck сообщило, что она якобы собирается уйти со своего поста до конца текущего года. Однако теперь американские СМИ пишут со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что это «чистые спекуляции»: госпожа Кеннеди не собирается уходить в отставку, а если такое решение будет принято, о нем объявят публично. В Lucasfilm и Disney никак не комментируют все эти сообщения.

Кэтлин Кеннеди возглавила Lucasfilm в 2012 году, когда Disney приобрела киностудию.

Яна Рождественская