Лукашенко разрешил открывать в Белоруссии криптобанки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о криптобанках и контроле в сфере цифровых знаков (токенов). Теперь в республике разрешено открывать криптобанки.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Криптобанком признается акционерное общество, которое помимо стандартных финансовых операций (в том числе банковских и платежных) использует криптовалюту. Криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий (там действует специальный правовой режимом, разрешающий операции с цифровыми активами) и быть включен в реестр Национального банка.

Белорусские власти уточняют, что двойное регулирование «позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты». Указ господина Лукашенко направлен «на укрепление имиджа Белоруссии как флагмана в сфере финансовых IT-технологий», добавили в пресс-службе президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре 2025 года призвал развивать в стране майнинг криптовалют, чтобы избавиться от долларовой зависимости. Он также говорил, что в Белоруссии работают над созданием криптовалюты.