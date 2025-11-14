Лукашенко назвал криптовалюты способом уйти от долларовой зависимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать в стране майнинг криптовалют, чтобы избавиться от долларовой зависимости. Он назвал эту отрасль одной из приоритетных по дальнейшему развитию электроэнергетики в Белоруссии.

«У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты, доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода»,— сказал господин Лукашенко на совещании по результатам работы БелАЭС (цитата по «БелТА»).

Президент Белоруссии призвал не «переживать» насчет нестабильности майнинга. «Волков бояться — в лес не ходить»,— сказал господин Лукашенко в ответ на опасения участников совещания.

Белорусский президент уже говорил о необходимости развивать криптовалюты в стране в марте этого года. Тогда он поручил министру энергетики Алексею Кушнаренко использовать имеющийся избыток электричества для майнинга.