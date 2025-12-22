Суд дал 7,5 года участнику антисемитского погрома в махачкалинском аэропорту

Минераловодский городской суд Ставропольского края осудил жителя Дагестана Салика Рамазанова на 7 лет 6 месяцев колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ — за неисполнение требований транспортной безопасности группой лиц по сговору, что привело к крупному ущербу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Салик Рамазанов 29 октября 2023 года присоединился к массовым беспорядкам в аэропорту Уйташ на фоне антисемитских настроений. Толпа из нескольких сотен человек ворвалась в здание и на летное поле, чтобы найти пассажиров рейса из Тель-Авива, прибывшего после обострения на Ближнем Востоке. Он игнорировал требования полиции, участвовал в насилии и разрушении имущества вместе с другими.

Беспорядки заблокировали работу аэропорта на сутки, вызвали отмены и задержки десятков рейсов. Ущерб составил свыше 24 млн руб. — погромщики уничтожили оборудование и инвентарь. Нападавшие совершили 30 атак на силовиков, 23 полицейских получили травмы разной тяжести.

Ранее Армавирский горсуд Краснодарского края приговорил Салика Рамазанова по ч. 2 ст. 212 УК РФ к 5 годам 10 месяцам за участие в массовых беспорядках. Теперь суды определят общий срок по совокупности.

По делу о махачкалинских погромах следствие доказало вину 142 человек. К июлю 2025 года суды осудили 135 фигурантов на сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима. Им вменяют ч. 1–2 ст. 212 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 263.1 (нарушение транспортной безопасности), ст. 317 (посягательство на жизнь силовика) и ч. 1 ст. 318 (насилие к представителю власти).

Завершили расследование по 139 делам, 32 передали в суды Ставрополья и Краснодарского края. Троих объявили в розыск. Дела перенесли из Дагестана в соседние регионы для обеспечения беспристрастности. Прокуратура и СК отметили достаточность улик — видео, свидетельства и экспертизы.

Станислав Маслаков