Белгородца приговорили к 17 годам за участие в терорганизации

Второй западный окружной военный суд признал 50-летнего жителя Новооскольского района Белгородской области виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также к штрафу в 330 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Хаскиле Яганове.

Как установил суд, житель Белгородской области, придерживавшийся радикальных исламистских взглядов, самостоятельно вышел на связь с представителем запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство». В ходе общения он рассказал о наличии у него осколочной гранаты Ф-1 и выразил готовность применить ее против лиц, не исповедующих ислам. Преступная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителя Сахалинской области приговорили к 14 годам колонии за покушение на государственную измену. Уголовное дело рассмотрели в Белгородской области.

Кабира Гасанова