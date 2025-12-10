Белгородец предстанет перед судом за участие в террористической организации

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 50-летнего жителя Новооскольского района. Он обвиняется в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), а также в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы). Материалы уголовного дела рассмотрит по существу Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и в областном УФСБ.

Как установило следствие, фигурант самостоятельно вступил в контакт с представителем запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство». Он заявил о наличии осколочной гранаты Ф-1 и готовности использовать ее против граждан, не исповедующих ислам.

После этого белгородец получил от куратора инструкции по совершению терактов, однако его деятельность была пресечена в июле сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

В начале ноября Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Белгородской области к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб. за финансирование террористической организации. Ее деятельность была завуалирована под благотворительный проект по строительству колодцев в Африке.

Кабира Гасанова