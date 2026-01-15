В Белгороде сахалинца приговорили к 14 годам за покушение на госизмену

Второй западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Он признан виновным в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и в покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Фигуранту также назначили штраф в размере 150 тыс. руб. и один год ограничения свободы. Уголовное дело рассмотрели в Белгородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Имя осужденного не раскрывается, однако, по данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Данииле Канановиче.

По данным белгородского управления ФСБ, житель Сахалинской области связался с представителем ВСУ и выразил готовность прибыть на Украину, чтобы вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и стать участником боевых действий против ВС РФ. Преступная деятельность была пресечена в момент его попытки незаконного пересечения границы государства через пункт пропуска в Краснояружском округе Белгородской области.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области иркутянина обвинили в попытке вступить в террористическую организацию

Кабира Гасанова