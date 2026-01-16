Цены на новостройки в Ростове выросли на 4,76% за год

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону за 2025 год выросла на 4,76% — с 152,6 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб., сообщает аналитическая система «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru. В декабре рынок практически стабилизировался: средневзвешенная цена предложения увеличилась только на 0,11% (170 руб.) по сравнению с ноябрем.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ДОМ.РФ, показатели по всей Ростовской области оказались выше — рост составил 6,24% за год. Это значительно мягче общероссийского подъема на 10,16% и контрастирует с резким скачком в Москве (22,46%) и Московской области (14,9%).

Среди регионов Южного федерального округа Ростовская область опередила по итогам года Краснодарский край (4,16%) и Волгоградскую область (5,93%), но уступила Астраханской области (8,01%).

Месячная динамика в декабре на Дону составила 1,36%, что также оказалось ниже общероссийского уровня в 1,69%. Эксперты считают, что подобные показатели могут свидетельствовать об относительно сбалансированном рынке, где пиковый спрос, стимулируемый государственными программами, в большей степени удовлетворен объемом нового предложения.

Валентина Любашенко