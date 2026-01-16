На Дону рыба подорожала на 15%, яйца подешевели на 30% в 2026 году

В Ростовской области за год говядина подорожала на 14% — с 578 руб. за кг. до 658 руб. за кг. Пшеничный хлеб показал аналогичную динамику: его стоимость увеличилась с 92 руб. за кг до 105 руб. за кг, что также составляет 14%. Об этом сообщает региональный Росстат.

По информации ведомства, максимальный рост в процентном соотношении продемонстрировала мороженая рыба — почти на 15%. Килограмм неразделанной рыбы подорожал с 273 руб. до 313 руб. Свинина выросла в цене примерно на 12% — с 383 до 427 руб. за кг. Охлажденная курица прибавила 10%: с 207 руб. до 228 руб. Копченая колбаса и маргарин увеличились в стоимости приблизительно на 11%, однако в денежном выражении маргарин стал дороже на 28 руб., а колбаса — почти на 73 руб.

Одновременно ряд товаров заметно подешевел. Наибольшее падение зафиксировано у куриных яиц — на 30%. Их стоимость снизилась с 121 до 85 руб. за кг. Белокочанная капуста упала в цене на 24% — с 48 до 37 руб. за кг. Шлифованный рис стал дешевле на 21 руб. и составляет 86 руб. за кг (около 20%). Картофель подешевел на 17% — с 61 руб. за кг. до 51 руб. за кг.

