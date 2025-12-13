Reuters: вступление Украины в ЕС к 2027 году невозможно

Несколько европейских чиновников и дипломатов сказали Reuters, что вступление Украины в Евросоюз к 2027 году «абсолютно невозможно».

Еще один дипломат считает, что достичь цели к указанному сроку «чрезвычайно трудно». По его словам, пока неясно, поддерживает ли такой план руководство Евросоюза.

Ранее Financial Times писала, что последняя версия плана урегулирования российско-украинского конфликта предполагает вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года. По словам источников издания, документ одобрили в Брюсселе и представили США.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление в объединение.