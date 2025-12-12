FT: ЕС включил в план по Украине вступление Киева в сообщество до 2027 года

Последняя версия плана по урегулированию российско-украинского конфликта предполагает вступление Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года. Документ был одобрен Брюсселем и представлен США европейской и украинской сторонами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

План представляет собой пересмотренную версию предложений администрации США. Для принятия Украины в сообщество Евросоюзу придется полностью пересмотреть порядок присоединения стран, пишет FT.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. В Еврокомиссии заявляли, что рассчитывают начать переговоры с Украиной по этому вопросу до конца 2025 года и завершить процесс до конца 2028-го.