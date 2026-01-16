Суд взыскал 6 млн рублей за захламление сельхозземель в Цимлянском районе

В Цимлянском районе суд поддержал требования Россельхознадзора о взыскании с собственника земельного участка более 6 млн руб. за захламление строительными отходами сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в 2024 и 2025 годах инспекторы зафиксировали факты складирования твердых бытовых отходов, а площадь загрязнения составила 44,5 га. Служба отобрала образцы почвы с захламленной территории и направила их в испытательную лабораторию. Согласно заключению экспертов, в пробах установлено превышение предельно допустимой концентрации веществ первого и второго класса опасности.

Владельцу земельного участка неоднократно выдавали предписания об устранении нарушений. Однако, как отмечается в ведомстве, требования не исполнялись, поэтому материалы направили в суд. Инстанция признала исковые требования Россельхознадзора законными и обоснованными. Материальный ущерб в размере более 6 млн руб. направят в бюджет Цимлянского муниципального района.

Константин Соловьев