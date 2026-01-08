Axios: США объявят о создании Совета мира для сектора Газа на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит о создании Совета мира в рамках второго этапа урегулирования войны в секторе Газа, пишет Axios со ссылкой на источники. Первое заседание Совета может состояться до конца января.

«В ключевые страны поступают приглашения стать членами совета»,— сказал один из источников издания. Ожидается, что в составе Совета мира будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Турция.

По словам американских чиновников, план урегулирования войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» может быть изменен в зависимости от внешней политики США.

Как уточняет Axios, представителем Совета мира на местах станет бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов. В начале недели он посетил Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Первое заседание Совета мира может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано в октябре. Тогда же стало известно, что возглавлять Совет мира будет Дональд Трамп.