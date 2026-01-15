Дипломат рассказал о попытках посольства помочь задержанному в Польше Бутягину

Посольство России в Польше старается держать под контролем ситуацию с задержанным археологом и сотрудником Эрмитажа Александром Бутягиным. Ему оказывают любую возможную помощь и находятся в контакте с его адвокатом, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые просили нас сделать, мы выполнили... Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой»,— сообщил господин Ордаш «РИА Новости».

Ученый был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины. Его обвиняют в проведении археологических раскопок в Керчи. Петербургский археолог, по утверждению украинской стороны, не согласовал работы с Киевом и нанес повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн руб. Сегодня в Окружном суде Варшавы прошло первое заседание по вопросу экстрадиции господина Бутягина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспедиция откладывается».