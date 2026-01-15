Белый дом: Трамп все еще считает, что у Мачадо мало поддержки в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что у лидера оппозиции Венесуэлы и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо мало поддержки в стране и она не обладает достаточной степенью уважения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Встреча Дональда Трампа с Марией Мачадо в Белом доме уже началась, сообщила госпожа Ливитт. По ее словам, президент США долго ждал этой встречи и рассчитывал на «хороший, позитивный разговор». «Президент, безусловно, ждал возможности поговорить с ней о реальном положении дел "на земле" в стране, о том, что там происходит»,— сказала пресс-секретарь на брифинге (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

После того как США 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли в Нью-Йорк, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у Марии Мачадо недостаточно поддержки среди народа. Газета The Washington Post со ссылкой на близкие к Белому дому источники писала, что причиной такому отношению послужило нежелание госпожи Мачадо уступить американскому президенту Нобелевскую премию мира, которую она получила в октябре 2025 года.

Мария Мачадо после операции США в Венесуэле говорила, что оппозиция намерена взять власть в стране в свои руки. Сейчас Венесуэлой управляет уполномоченный президент Делси Родригес.