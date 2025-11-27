Reuters: подозреваемого в подрыве «Северных потоков» сегодня экстрадируют в ФРГ

Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки», сегодня будет экстрадирован из Италии в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры ФРГ.

20 ноября адвокат Николай Катеринчук сообщал украинскому «Общественному телевидению», что Высший кассационный суд Италии разрешил экстрадировать подозреваемого в ФРГ. Он говорил, что экстрадация состоится через 10 дней.

Генпрокуратура ФРГ считает 49-летнего Сергея Кузнецова главой диверсионной группы, которая организовала диверсию на газопроводах. В прошлом господин Кузнецов занимал командные позиции в одном из элитных подразделений ПВО ВСУ.

Украинец был задержан в августе на Адриатическом побережье в Италии. С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне. В сентябре суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, и с тех пор его защита пыталась добиться отмены этого решения. Она пыталась опереться на решение польского суда, который не разрешил выдать немецким правоохранителям другого фигуранта дела Владимира Журавлева.

Анастасия Домбицкая