Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между физлицами и юрлицами

Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между юридическими и физическими лицами. Речь идет о сделках на сумму более 5 млн руб. или о случаях, когда совокупный размер всех сделок за месяц превышает или равен 50 млн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект министерства.

Инициативу подготовили согласно плану правительства по «обелению» некоторых секторов российской экономики. Минфин предложил внести поправки в Гражданский кодекс (ГК) России, а также в закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ направили в Банк России, Росреестр, Росфинмониторинг во второй половине декабря, рассказал агентству знакомый с предложением источник.

Согласно Гражданскому кодексу, в Росреестр вносят данные о покупке недвижимости, а также о договорах аренды зданий, сооружений, земельных участков на срок не менее одного года. Сейчас в российском законодательстве нет ограничений по расчету наличными между физлицами и юрлицами. В пояснительной записке к проекту отметили, что проект необходим, чтобы ограничить в безналичном обороте наличные деньги неустановленного происхождения.

В декабре правительство рассмотрело план по снижению доли теневого сектора в экономике России на полтора процентных пункта с нынешних 10–12%. Для этого власти планируют решить проблему подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, исключить бесконтрольный вывоз из РФ золота и наличных рублей «неустановленного происхождения», сократить оборот наличности и урегулировать обращение цифровых валют.

