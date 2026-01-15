В Барвиху пришла мировая

Мособлсуд изъял в доход государства землю в подмосковном элитном поселке «Сады Майендорф», ранее принадлежавшую санаторию «Барвиха» управделами президента России. В казну отойдет два участка — Екатерины Джанашии, бывшей супруги экс-министра потребительского рынка и услуг Московской области, бизнесмена Михаила Хубутии, а также международной компании «Кенсуэй Лимитед». Пятеро других ответчиков — известные бизнесмены и их родственники — предпочли заключить с Генпрокуратурой мировое соглашение, согласившись повторно выкупить землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный поселок «Сады Майендорф»

Фото: sadmayendorf.ru Коттеджный поселок «Сады Майендорф»

Фото: sadmayendorf.ru

Неожиданный поворот произошел в ходе повторного рассмотрения апелляции. Напомним, что в декабре 2024 года Одинцовский городской суд Подмосковья отклонил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства земель в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе. Когда-то эта земля относилась к санаторию «Барвиха» управделами президента России (УДП).

По мнению прокуроров, в 2001 году сотрудники УДП незаконно изъяли имеющие рекреационный статус (предназначенные для отдыха и туризма) 99 га земли из федеральной собственности.

«Под прикрытием инвестиционного договора» землю передали частной компании «Кантри-Про» для коммерческой застройки по цене в 236 раз ниже рыночной. Впрочем, в суде прокуратура просила вернуть государству не всю землю, а чуть более 8 га, на которых расположены 13 участков, принадлежащих известным бизнесменам.

В споре участвовали семь ответчиков: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, бывшая жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, бизнесмен Валерий Голдышев и компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины.

Кроме того, к участию в деле были привлечены 28 третьих лиц, среди которых УДП, правительство Московской области, министерство имущественных отношений Подмосковья и другие.

Большинство ответчиков иск не признавали, настаивая, что все они являются добросовестными приобретателями.

И лишь Дмитрий Мазепин в разгар процесса неожиданно признал требования прокуратуры законными. Подмосковный суд, впрочем, не только счел, что истец пропустил срок исковой давности по имущественному спору, но также принял доводы ответчиков о добросовестной покупке земли.

Мособлсуд признал законным это решение. Однако его в ноябре 2025 года отменил Первый кассационный суд общей юрисдикции, направив дело в Мособлсуд на новое апелляционное рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения пятеро ответчиков и заключили мировые соглашения с Генпрокуратурой, согласившись повторно выкупить землю, на которой проживали много лет. Размер уплаченных сумм в суде не оглашался.

Еще двое — бывшая жена экс-министра потребительского рынка и услуг Московской области, бизнесмена Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, а также компания «Кенсуэй Лимитед» — платить отказались.

«В рамках повторного процесса появились новые доказательства, что это не земли рекреации и что они могут находиться в собственности граждан»,— заявил “Ъ” адвокат Мурат Бороков, представлявший интересы госпожи Джанашии. Он считает, что такими доказательствами и были мировые соглашения с рядом собственников. «Если государство согласилось на выплаты от них и оставило землю в собственности граждан, значит, оно признало, что это были земли населенных пунктов, предусмотренные под жилищное строительство»,— полагает он. Юрист отметил, что, утвердив их, сам суд признал данный факт.

При этом адвокат считает, что прокуратура не имела права заключать мировые соглашения в рамках процесса, так как «это запрещено Гражданско-процессуальным кодексом».

Он заявил, что госпожа Джанашия не согласна с принятым решением и намерена добиваться его отмены «вплоть до Верховного суда России». «Все понимают, что заключенные мировые соглашения — это грубое нарушение закона и что де-юре и де-факто они не имеют силы. Поэтому не факт, что завтра к выкупившим заново землю владельцам участков не придут и не потребуют их обратно»,— сказал адвокат. Вероятно, оспорит новый судебный акт и компания «Кенсуэй Лимитед».

Стоит отметить, что, несмотря на эти утверждения, ранее Генпрокуратурой уже заключались десятки мировых соглашений по делам, связанным с обращением активов в доход государства. Так, например, в 2021 году миром закончилось дело о взыскании с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. «В рамках заключенного соглашения Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в Российской Федерации»,— сообщала тогда пресс-служба банка.

Мария Локотецкая