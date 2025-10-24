Участки в Подмосковье оказались в центре спора

Суд отправил на новое рассмотрение дело об изъятии участков в подмосковной Барвихе. Кассация отменила решение Одинцовского суда о запрете изъятия земли у частных владельцев, сообщили в пресс-службе ведомства. В кассационном суде уточнили, что удовлетворили требования замгенпрокурора, а также жалобы Управделами президента. При этом еще в августе Мособлсуд в апелляции отказался удовлетворить иск Генпрокуратуры. Основанием для отказа стал истекший срок давности, отметили тогда в пресс-службе суда.

По данным СМИ, после решения кассации дело направили на новое рассмотрение в Мособлсуд. Подробнее о судьбе участков в Барвихе — в справке ЪФМ:

В период приватизации земля в подмосковной деревне «Жуковка» находилась в собственности санатория Управделами президента «Барвиха». В 2001-м из федеральной собственности они перешли компании-инвестору «Кантри-Про». Она выкупила 22 участка за 54 млн руб. Но, как утверждает Генпрокуратура, на деле объекты стоили 13 млрд руб. Министерство имущественных отношений Московской области со ссылкой на архивное распоряжение правительства от 1992 года настаивало, что регион имел право одобрить эту продажу. Кроме приобретения земли, сделка обязывала «Кантри-Про» реконструировать усадьбу Мейендорф. По версии следствия, это было лишь прикрытием для незаконного перевода собственности частникам. Генпрокуратура нашла в договоре о продаже земель многочисленные нарушения. В частности, акт выполненных работ подписали только спустя пять лет после продажи — в 2006-м. Кроме того, вместо гендиректора санатория договор согласовывал главврач. В декабре прошлого года суд отказал в изъятии у частных владельцев участков «Барвихи». Генпрокуратура и ряд других ведомств просили отменить это решение. Участники процесса настаивают на нарушении законодательства «О регулировании земельных отношений». Среди ответчиков — бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.

Согласно материалам дела, ответчики приобрели участки в период с 2013-го по 2022 год. Кроме того, к делу привлекли третьих лиц, в том числе иностранные коммерческие компании, а также федеральные и региональные госорганы. Представители ответчиков на рассмотрении в пятницу, 24 октября, возражали против поданной кассационной жалобы и призывали суд отказать в ее удовлетворении. Они настаивали, что выделенная земля не была в федеральной собственности.

Косвенные факторы теперь указывают на возможный проигрыш ответчиков, предполагает управляющий партнер Land Low Firm Денис Литвинов: «Ситуация, когда кассация отправляет дело на новое рассмотрение, отменив решение первой апелляционной инстанции, во многом говорит о том, что очень велика вероятность того, что при новом рассмотрении решение будет вынесено противоположное первоначальному. Сейчас новое руководство Верховного суда, как мне кажется, будет еще более усиливать тренд на пересмотр итогов приватизации земельных участков, активов, объектов недвижимости, без оглядки на какие-либо процессуальные нормы.

Мы знаем примеры, когда в фантастически короткие сроки рассматриваются эти дела с определенными процессуальными нарушениями и нарушениями норм материального права.

Здесь могут сбыться пессимистичные прогнозы, если первое решение было вынесено об отказе Генпрокуратуре в иске об изъятии, сейчас будет, по сути, признание сделок недействительными со всеми последующими последствиями.

Наверное, правильно будет посмотреть текст кассационной инстанции в полном объеме, когда он появится, потому что кассационная инстанция всегда дает определенное указание судам нижестоящих инстанций. Насколько я знаю, одной из основных причин отказа Генпрокуратуре в требованиях было истечение сроков давности. Будут ли какие-то разъяснения по этому поводу кассационной инстанции или какие-то иные доводы, нужно будет посмотреть».

Ответчики также указывали на несостоятельность претензий о неисполнении реставрации усадьбы Мейендорф. По их словам, работы были приняты Управделами без претензий. Генпрокуратура настаивает, что усадьбу и остальные земли нужно вернуть государству. Исход дел не предрешен, считает руководитель проектов юридической компании «Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев: «Если кассация согласилась с доводами прокуратуры и отправила дело на новое рассмотрение, а не сразу приняла решение об изъятии, у нас, как правило, это все доходит до первой инстанции. Я думаю, что какие-то основания для спора есть. Надо видеть еще основания, по которым кассация все это вернула назад. По-человечески я не верю, что это стоило 54 млн руб., но раз Управление делами президента идет и требует это назад, видимо, можно предполагать, что какие-то пороки в этой сделке имеются.

Имеет ли это отношение к пересмотру, сложно сказать. Это не производственный актив, с другой стороны, это огромнейшие земельные участки под Москвой».

Поселок «Сады Майендорф» находится в деревне Жуковка Московской области рядом с другим поселком «Яблоневый сад». Конечными бенефициарами земель последнего Генпрокуратура считает создателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, (Минюст признал его иноагентом), а также Платона Лебедева. В январе прошлого года Одинцовский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества кооператива «Яблоневый сад».

