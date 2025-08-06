Земля Барвихи не сменила владельцев

Московский областной суд вынес неожиданное решение по спору о землях в элитном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Генпрокуратура настаивала, что 8 га, на которых расположены участки, принадлежащие известным бизнесменам и их родственникам, должны быть возвращены Управлению делами президента России (УДП), однако суд первой инстанции иск отклонил, а второй, отменив данное решение, все равно отказал надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мособлсуда, рассмотрев представление Генпрокуратуры, признала незаконным решение Одинцовского горсуда, который в конце прошлого года отказал надзору в истребовании 13 участков площадью более 8 га. При этом, согласно новому постановлению, вынесенному уже самой апелляцией, иск был повторно отклонен. Мотивировочную часть решения суда стороны пока не получили.

Адвокат Элина Мартьянова, представляющая одну из сторон разбирательства — компанию «Консуэй Лимитед», сказала “Ъ”, что Мособлсуд, очевидно, усмотрел процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Отказ надзору она назвала справедливым, полагая, что тот не доказал мнимость сделок по отчуждению в 2001 году земли из федеральной собственности. «Полагаем, что апелляция признала ответчиков добросовестными приобретателями, поскольку участки находились в огороженном от санатория "Барвиха" коттеджном поселке "Сады Майендорф" со своей дорогой, и инженерными коммуникациями и проч. Оснований сомневаться в зарегистрированном праве продавцов на участки у ответчиков не было»,— отметила она.

В иске говорилось, что часть земель санатория УДП незаконно выбыла из госсобственности и была продана по заниженной в 236 раз стоимости «под прикрытием реализации инвестиционного проекта» — реконструкции построенной в ХIX веке усадьбы баронессы Майендорф в поселке Барвиха. Ею занималось ООО «Кантри-Про».

Истец утверждал, что проводившее ее ООО «Кантри-Про» не в полном объеме выполнило обязательства по реставрации памятника архитектуры.

Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию по исполненному договору.

Кроме того, заключенный с компанией инвестконтракт предполагал не только реставрацию замка, но и выкуп земельных участков в другом элитном селе — Знаменское — с последующей передачей их УДП и завершение строительства жилых домов на них.

Ответчиками в деле выступали экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, бывшая жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, бизнесмен Валерий Голдышев и компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины.

В Генпрокуратуре сообщили, что решение о дальнейших процессуальных действиях будет принято после изучения постановления областного суда.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая