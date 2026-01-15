Путин: «мир не наступает сам — его строят»

Президент России Владимир Путин заявил, что для установления мира необходимо приложить усилия. Так он прокомментировал ситуацию на международной арене, которая, по словам президента, «все больше и больше деградирует».

«Недаром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна»,— сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле. Он также выступил за скорейшее наступление мира на Украине. Для этого, по словам господина Путина, необходимо договориться об условиях новой архитектуры европейской безопасности.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс затягивается из-за нежелания Украины «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение». По его словам, Россия по-прежнему открыта к миру. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговорному процессу мешает Украина, в то время как Владимир Путин уже «готов заключить сделку».